مقتل ثلاثة جنود جزائريين قرب الحدود مع مالي

الجزائر 21 مارس 2022 ( ةال ) -اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل ثلاثة عسكريين الأحد «في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار» قرب الحدود مع مالي وعلى بعد 2500 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.

كما اكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عبر رسالة تعزية الأحد، مقتل الجنود الجزائريين الثلاثة دفاعًا عن حرمة التراب الوطني في اشتباك مع المتطرفين على الحدود مع دولة مالي بأقصى جنوب البلاد.

وكتب تبون في تغريدة على تويتر ” “تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الجنود الثلاثة 0

( وال )