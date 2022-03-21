الحرب على أوكرانيا.. عمليات الإجلاء مستمرة واليونيسف تحذر

ذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أنه تم إجلاء 7295 شخصا من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية، الأحد، بينهم 3985 من مدينة ماريوبول المحاصرة إلى مدينة زابوريجيا، منوهة بأن الحكومة تعتزم إرسال نحو 50 حافلة إلى المدينة الإثنين للقيام بمزيد من عمليات الإجلاء.

وحذر المتحدث باسم اليونيسف جو إنجلش؛ من أن مليونا ونصف المليون طفل على الأقل أصبحوا لاجئين بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وأن ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف قاصر آخرين هم نازحون حاليا داخل البلاد.

ووفقًا لبيان أصدرته المنظمة الأممية؛ قُتل ما لا يقل عن 150 طفلا وأصيب 160 آخرون حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا