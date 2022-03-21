روسيا تدعو مقاتلي ماريوبول لتسليم أسلحتهم مقابل خروج آمن

دعت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، القوات الأوكرانية فيها لتسليم أسلحتها مقابل ممر آمن لهم، كما أمهلتها حتى الاثنين للاستسلام وتسليم المدينة.

ونفى رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي استخدام أسلحة ثقيلة لقصف المدينة متهما القوات فيها باتخاذ المدنيين رهائن، ومنعهم من الخروج.

ومن جانبها أعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بترحيل آلاف من سكان ماريوبول المحاصرة قسرًا إلى روسيا، لوضعهم في داخل ما سيكون بالأساس معسكرات معتقلين وأسرى، بحسب وصفها.

وأشارت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إلى أن مزاعم ترحيل الأوكرانيين إلى روسيا تذكر بالآلاف من مواطني إستونيا الذين أرسلوا إلى معسكرات العمل في سيبيريا في الأربعينيات.

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