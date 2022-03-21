بلجيكا.. مقتل 6 وإصابة العشرات بصدم سيارة لجمهور كرنفال

أعلنت السلطات البلجيكية، الأحد، مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات حالة معظمهم خطيرة، في صدم سيارة لحشد تجمهر لحضور كرنفال في بلدة جنوب البلاد، مستبعدة احتمال كون العمل إرهابيًا.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في تغريدة عن صدمته من الحادث المروع، مقدمًا تعازيه وتضامنه لأسر وأقارب الضحايا، طالبا من خدمات الطوارئ تقديم أقصى مساعدة ممكنة.

وأعربت العائلة المالكة عن تعاطفها ودعمها لضحايا الحادث وعائلاتهم وأحبائهم، موجهة شكرها لخدمات الطوارئ على مساعدتهم.

وأشار نائب المدعي العام في المنطقة إلى أنه كان في السيارة شخصان متحدران من مقاطعة لا لوفيير تم استجوابهما، مضيًفا أن فرضية العمل الإرهابي مستبعدة حتى الساعة.

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