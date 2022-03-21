الأمم المتحدة: 70 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم خلال شهر مارس

نيويورك 21 مارس 2022 (وال) -قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن (70) مهاجرا على الأقل فقدوا في البحر المتوسط على مدى الأسبوعين الماضيين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم قبالة سواحل ليبيا.

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ليبيا، فيديريكو سودا: “أشعر بالقلق من استمرار الخسائر في الأرواح في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وعدم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة المستمرة”.

وأضاف: “تم الإبلاغ عن مصرع أو فقدان ما لا يقل عن (70) مهاجرا قبالة سواحل ليبيا”.

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة الدعوة إلى التعاون الدولي لإنقاذ الأرواح ومنع وفيات المهاجرين.

يذكر أن قاربا يحمل (25) مهاجرا انقلب بالقرب من ساحل مدينة طبرق في مارس الماضي ، بينما تما انقاذ ستة أشخاص وانتشال سبع جثث، ولا يزال (12) آخرون في عداد المفقودين.

ويرفع الحادث الأخير العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم الإبلاغ عن موتهم أو فقدانهم في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​إلى (215) هذا العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.(وال ـ نيويورك) س خ.

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