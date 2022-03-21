سوريا.. اللجنة الدستورية تعقد جولة سابعة من الاجتماعات في جنيف

تنطلق، الإثنين، في مدينة جنيف السويسرية الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بين ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وسيقدم هؤلاء خلال جلسات تستمر لخمسة أيام، مقترحات للاتفاق على دستور جديد للخروج من الصراع المستمر منذ ألفين وأحد عشر.

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله بإحراز تقدم في هذه الجولة، مشيرا إلى أن رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة توصلا أمس إلى آلية متطورة لإيجاد قواسم مشتركة خلال اليوم الأخير من المحادثات التي ستختتم الجمعة المقبل.

وذكر بيدرسون أن الجولة السابعة ستركز على أربعة مبادئ هي أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكلية السلطات العامة ووظائفها، مشددًا على ضرورة “تحقيق تقدم في مسار إيجاد حل سياسي”، لافتًا إلى أن أزمة “سوريا تبقى واحدة من أخطر الأزمات في العالم”.

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