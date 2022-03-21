زيلينسكي: دون مفاوضات.. لن تتوقف الحرب

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه “بدون مفاوضات، لن تتوقف الحرب”، ونوه بالأهمية الكبيرة للمحادثات القائمة بين الطرفين.

وأكد زيلينسكي أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الصراع، بما يضمن أمن أوكرانيا، لكنه رفض بعض التسويات المطروحة، مثل الاعتراف بالأراضي الانفصالية في شرق البلاد، مشددًا على أنها أراض أوكرانية، وأن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يأخذ بالاعتبار سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل أشاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بجهود تركيا في التوسط لوقف إطلاق النار، لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه المحادثات ستؤدي إلى أي نتيجة ملموسة.

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