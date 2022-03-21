الرئيس التونسي: ماضون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يوليو

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مضيه في خطته لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في الـ25 من يوليو المقبل، مؤكدًا أنه ستكون أمام الجميع فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بالنسبة للنظام السياسي الجديد، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.

جاءت تصريحات سعيد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، في ختام مهلة نهائية للتشاور عبر الإنترنت بدأت قبل شهرين بهدف تحديد وجهات نظر التونسيين حول القضايا السياسية والاقتصادية، وأضاف فيها أنه “بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب.. سيتواصل العمل للاستفتاء في يوليو بعد أن يتم إشراك الجميع من خلال إبداء آرائهم واقتراحاتهم”.

وأكدت أطراف سياسية رئيسة في البلاد، في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

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