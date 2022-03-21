وزارة التربية والتعليم تتابع مع مكتب مُنظّمة الدولية للطفولة اليونيسيف افاق التعاون لتنفيذ خارطة طرق للتّعلّم عن بُعد في ليبيا.

طرابلس 21 مارس 2022 م ( وال ) عقد بطرابلس أمس اجتماع مُشترك بين وزارة التربية والتعليم ومكتب مُنظّمة الدولية للطفولة اليونيسيف في ليبيا، ومكتب اليونيسيف الإقليمي، تم خلاله مناقشة افاق التعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ خارطة طرق للتّعلّم عن بُعد في ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع الذي حضرته وكيل الوزارة للشؤون التربوية،” مسعودة الاسود ” ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة الفئات الخاصة، و إدارة رياض الأطفال، ومندوبي مُنظّمة اليونيسيف في ليبيا استعراض الخارطة التي تضمّنت خُطة العمل والمبادئ والتوصيات والخُطوات القادمة من حيث المهام الأولية والجدول الزمني المُقترح والمخاطر المُحتملة، وكذلك مُناقشة الخطوات التي ستتّخذها الوزارة للعمل على تنفيذ الخارطة وفقاً للمُدّة الزمنية المُحدّدة.