رئيس حكومة الوحدة الوطنية يؤكد بمعرض العمران 2022 ضرورة تكاثُف جهود القطاع العام والخاص للدفع بعجلة التنمية.

طرابلس 21 مارس 2022م ( وال ) شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” مساء أمس الأحد في افتتاح معرض ومنتدى العمران 2022, المقام بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية طرابلس، بحضور عدد من الوزراء.

وأكد رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة “في كلمته على أهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة تكاثُف جهود القطاع العام والخاص للدفع بعجلة التنمية ” مطالبا الشركات والمطورين العقاريين الليبيين المساهمة في حل المشاكل الملحة للإسكان.

ويتواصل افتتاح المعرض على مدى أربعة أيام تتخللها عدد من ورش العمل وحلقات النقاش والعروض التقديمية التي تناقش سُبل تطوير العمران في ليبيا.