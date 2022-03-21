اختتام فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة لأفضل فكرة مشروع تكنولوجي.

طرابلس 21 مارس 2022 م ( وال ) اختتمت بطرابلس أمس فعاليات المسابقة الوطنية الثالثة لأفضل فكرة مشروع تكنولوجي التي نظمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة. وأقيمت بالمناسبة احتفالية لأفضل فكرة مشروع تكنولوجي في ليبيا في إطار تفعيل دور قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني،

وشهد الحفل تكريم العشر الأوائل بالمسابقة الوطنية الثالثة لأفضل فكرة مشروع تكنولوجي بمشاركة مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ” عبد الناصر ابوزقية ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة ” شذر الصيد ” ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب و مديرة مكتب تمكين المرآة بالوزارة و عدد من المصارف التجارية وأصحاب الاعمال ولفيف من المهتمين والباحثين.