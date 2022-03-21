طرابلس 21 مارس 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأثنين 21–03–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية

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ملخص عام :

فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا هذا اليوم على اغلب المناطق.

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المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

= السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 – 16) مْ.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

= هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي ومن المتوقع سقوط حبات البرد علي بعض مناطق الجبل الأخضر يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (07) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

= السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 26) مْ , ولا تتجاوز (17) مْ على الجفرة والحمادة هذا اليوم، و تسجل انخفاض يوم الغد علي أغلب المناطق.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

= السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 25) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

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مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:20)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:09)