طرابلس 21 مارس 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأثنين 21–03–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية
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ملخص عام :
فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة نسبيا هذا اليوم على اغلب المناطق.
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المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
= السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق هذا اليوم.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 – 16) مْ.
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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
= هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي ومن المتوقع سقوط حبات البرد علي بعض مناطق الجبل الأخضر يوم الغد.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ، ولا تتجاوز (07) مْ على مناطق الجبل الأخضر.
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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
= السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 26) مْ , ولا تتجاوز (17) مْ على الجفرة والحمادة هذا اليوم، و تسجل انخفاض يوم الغد علي أغلب المناطق.
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الكفرة- السرير- تازربو:-
= السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19 – 25) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.
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مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:20)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:09)
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