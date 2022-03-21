طقس ; انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي.

طرابلس 21 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإثنين الموافق 21/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها ” ( تتأثر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية باردة يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي ومن المتوقع سقوط حبات البرد على مناطق الجبل الاخضر، مع رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق.

= درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (12 – 16) مْ، ولا تتجاوز (07) مْ على مناطق الجبل الأخضر، وما بين (21 – 26) مْ على مناطق الجنوب وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

= البحر مضطرب الى قليل الاضطراب خاصة على الساحل الشرقي قد يصل ارتفاع الموج هذا اليوم الى (3.5) متر.