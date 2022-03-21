مكافحة الأمراض يسجل وفاة (03) حالات بفيروس كورونا وإصابة (151) وشفاء (470) حالة خلال 48 ساعة الماضية.

طرابلس 21 مارس 2022 (وال) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين ، وفاة (03) حالات بفيروس كورونا المستجد وتسجيل (120) إصابة جديدة ، و(108) حالة حرجة وتعافي (470) جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز في بيانه أنه تسلم أمس الاحد (1,450) عينة للكشف عن فيروس كورونا، ليتبين سلبية (1,163) عينة، وإيجابية (120) عينة بنسبة (9.3) بالمائة من الحالات المفحوصة.

ووفقا لبيان المركز الوطني، فإن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى (501,135) حالة إصابة، بينها (6,996) حالة نشطة، وتعافي (487,762) حالة، فيما توفي (6,377) شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا منذ مارس من العام الماضي.

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