جمعية الهناء الخيرية لرعاية الأيتام بالأصابعة تكرم (143) طالب وطالبة من الايتام.

الاصابعة 21 مارس 2022 م (وال) – نظمت جمعية الهناء لرعاية الأيتام فرع الأصابعة حفل تكريم للطلاب الأيتام الحاصلين على التراتيب الاولي بكافة المؤسسات التعليمية بالإصابعة والقواليش للموسم الدراسي 2019 – 2020 بحضور مسؤولي المجلس البلدي ومراقبة تعليم، وعدد من الاعيان والحكماء بالبلدية وجمع غفير من أهالي المدينة وأسر المكرمين.

وأفاد مراسل (وال ) بمدينة الاصابعة أن تم خلال الاحتفالية التي نظمت برعاية مدرسة المستقبل تكريم (143 ) طالب وطالبة من الأيتام وتكريم ارملتين مثاليتين وتكريم أسرة المرحوم البرفسور علي فرفر

وأُلقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات المعبرة عن هذه المناسبة لإدخال الفرحة والبهجة على اليتامى المكرمين من المتميزين والأوائل على مستوى مدراس المدينة وبعض المساهمات الشعرية من الطلاب، وفي نهاية الاحتفالية وسط فرحة الجميع وخاصة الأطفال والتلاميذ تم التكريم بجوائز وشهائد التقدير من قبل مدرسة المستقبل للتعليم الخاص

كما قامت جمعية الهناء الخيرية لرعاية الأيتام بتكريم أسرة المرحوم الدكتور “على المنتصر فرفر ” أستاذ الإعلام بالجامعات الليبية تقدير على مجهوداته في نشر العلم والمعرفة باعتباره من الأوائل المتحصلين على شهادة الدكتوراه في المدينة.

(وال)