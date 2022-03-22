موسكو : في حال التخلي عن النفط الروسي سيقفز سعر البرميل إلى 300 دولار .

موسكو 21 مارس 2022 ( وال )- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ” ألكسندر نوفاك ” أن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى ( 300 ) دولار للبرميل إذا رفض الغرب النفط الروسي ، موضحا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى ( 500 ) دولار.

ونقلت مصادر اعلامية روسية عن ” نوفاك ” في حال التخلي عن النفط الروسي ، فإن أسعار النفط ستكون ( 300 ) دولار، والبعض يقول ستصل حتى ( 500 ) دولار”.

وأضاف أن روسيا ستحافظ على مستوى إنتاج النفط على خلفية تصريحات الشركات الأجنبية المعنية بخدمة حقول النفط بإنهاء عملها، مؤكدا أن البلاد قادرة أيضا على تنويع جهات تصدير النفط وتعمل على ذلك.

وارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين ، بنسبة تجاوزت ( 3 ) في المئة ، بسبب استمرار التوترات السياسية، التي تخلق مخاوف من انقطاع الإمدادات، وذلك حسما أفادت بيانات التداول.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.

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