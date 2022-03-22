مصطفى صنع الله يبحث سبل تطوير أوجه التعاون مع شركة إيني الإيطالية.

طرابلس 21 مارس 2022م (وال) ـ التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاثنين وفد رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية ضم كل من، الرئيس التنفيذي للعمليات للموارد الطبيعية “غويدو بروسكو” ومدير التنقيب والإنتاج ” لوكا فينياتي” ورئيس منطقة شمال افريقيا “أنطونيو بانزا” والمدير العام للشركة فرع طرابلس “أنطونيو ماسيميليانو بالدازاري”

وناقش الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتحسين عمليات الإنتاج.

كما تم التطرق إلى مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ) والطرق الكفيلة لإنجازه في أقرب وقت ممكن وبالصورة المثلى للمساهمة في رفع معدلات القدرة الإنتاجية ورفع الاحتياطيات الغازية، لدعم الاقتصاد الوطني.