الإدارة الأميركية تحذر الشركات من هجمات سيبرانية روسية

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض من أن روسيا تعد لهجمات سيبرانية على الولايات المتحدة، بسبب “التكاليف الاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل التي فرضتها على روسيا”، بحسب وصفه، داعيًا الشركات الأميركية إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وقالت مسؤولة الأمن السيبراني في البيت الأبيض آن نيوبيرجر، في تصريحات سابقة إنه ينبغي على الشركات الأميركية التي تقدم بنية تحتية حيوية أن تحسن دفاعاتها للأمن الإلكتروني بسبب تهديدات رقمية مستمرة من روسيا، استنادًا إلى “معلومات استخبارية عن تهديد متصاعد.

ولفتت نيوبيرجر إلى أن الإدارة الأميركية قدمت مؤخرًا إحاطات سرية إلى مئات من الشركات الأميركية التي ربما يستهدفها قراصن

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