المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنظم ورشة عمل حول (أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات)

طرابلس 22 مارس 2022 م ( وال) نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم أمس ورشة عمل حول (أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات) وذلك في إطار الاستعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية.

وحضر افتتاح الورشة التدريبية التي تنظمها إدارة العمليات الانتخابية، بالمركز الإعلامي بالمفوضية عضو مجلس المفوضية ” عبدالحكيم الشعاب ” و كل من يحيى الجديد مدير عام المفوضية و مدير إدارة العمليات الانتخابية الصادق الزكار و مدير إدارة تأمين و حماية الانتخابات بوزارة الداخلية العميد طارق القماطي و مستشار أمن الانتخابات بالمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (ايفس) و منسقي العمليات و المنسقين الأمنين بالمكاتب الانتخابية.

وتناولت الورشة التي شارك فيها رؤساء اللجان الأمنية و منسقي العمليات بالمكاتب الانتخابية الطرق والخطوات التي يجب اتخادها لاعداد تقارير أمن الانتخابات خلال العملية الانتخابية.