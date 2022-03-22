تلويح بعقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. وواردات الطاقة موضع خلاف

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد دول الاتحاد لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، مشددًا، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل؛ على أن الإجراءات العقابية ما زالت تمثل جزءًا مهمًا من نهج الاتحاد.

ورغم أن العقوبات الغربية قد عزلت روسيا عن النظام المالي العالمي بدرجة غير مسبوقة لاقتصاد كبير؛ فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يعد العميل الرئيس لمصادر الطاقة الروسية، استثنى حتى الآن صادرات النفط والغاز من العقوبات.

وشكّل إدراج واردات الطاقة في العقوبات نقطة خلاف بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل، إذ قالت ألمانيا إن التكتل يعتمد على النفط الروسي بدرجة لا يمكن معها فرض حظر على وارداته.

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