طرابلس 22 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني للإرصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 22/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

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جاء فيها ” ( انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق شمال ليبيا نتيجة لتأثرها بكتلة هوائية باردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على ساحل الشمال الشرقي يصحبها احيانا سقوط حبات البرد على مناطق الجبل الاخضر، مع رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق.

= درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين(13- 18) مْ، ولا تتجاوز(10) مْ، على مناطق الجبل الأخضر، وما بين ( 19 – 25 ) مْ على مناطق الجنوب.

= يتوقع مركز الارصاد ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض صحراوي نهاية الاسبوع يسبب في تقلبات جوية على هذه المناطق،