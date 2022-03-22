خامنئي: لا لربط اقتصاد إيران برفع العقوبات الأميركية

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى عدم ربط اقتصاد البلاد بجهود رفع العقوبات الأميركية، منوهًا بأنه يمكن تحقيق تقدم اقتصادي رغم هذه العقوبات، عبر توسيع التجارة الخارجية، والدخول في اتفاقيات إقليمية، وتحقيق إنجازات في النفط ومجالات أخرى.

وطالب خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، مسؤولي بلاده؛ بمواصلة جهودهم في رفع العقوبات، وحكم البلاد بطريقة لا تؤثر فيها هذه العقوبات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات باتجاه تنمية اقتصاد قائمة على المعرفة.

تأتي تصريحات خامنئي بعد حالة جمود في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، وبالتالي رفع العقوبات المفروضة على طهران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا