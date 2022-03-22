إجماع أوروبي على وضع استراتيجية أمنية لتعزيز الحضور العسكري

أجمع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي على وضع استراتيجية أمنية تهدف لتعزيز الحضور العسكري للتكتل، وتتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي، يمكن نشرهم بسرعة في حالة الأزمات.

و أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له، إلى تزايد التهديدات، وبالتالي تزايد تكلفة الجمود أو التأخر، مشددا على حاجة الاتحاد إلى أن يكون قادرا على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين.

ووصف بوريل الوثيقة التي ترسم معالم الطموحات الأوروبية في الدفاع والأمن بحلول عام 2030؛ بأنها “مبادئ إرشادية للعمل”، بدأ وضعها منذ عام 2020 قبل تفشي الجائحة والانسحاب الفوضوي من أفغانستان واندلاع حرب أوكرانيا.

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