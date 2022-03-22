الصين: استمرار جهود البحث عن ضحايا وتسجيلات بيانات الطائرة المنكوبة

واصلت فرق الإنقاذ تمشيط منحدرات جبلية تكسوها الغابات الكثيفة في جنوب الصين بحثًا عن ضحايا وتسجيلات بيانات لطائرة تشاينا إيسترن، من طراز بوينغ 737، والتي تحطمت، الاثنين، وعلى متنها 132 راكبًا.

وأدى تناثر أجزاء الطائرة بين الأشجار إلى احتراقها، فيما شوهدت أيضًا بقايا محترقة لبطاقات هوية وحافظات نقود، كما أنه يعد الحادث الثاني لتحطم طائرة تجارية صينية، بعد آخر كان قد وقع عام 2010.

وكانت الطائرة متجهة في رحلة داخلية بين إقليمين في جنوب غرب الصين قبل أن تهوي فجأة من ارتفاع التحليق، وتحطمت قبل أقل من ساعة من موعد هبوطها المقرر، ولم تستبعد وسائل الإعلام المحلية مقتل جميع من كانوا على متنها، واصفة الوضع بأنه “قاتم”.

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