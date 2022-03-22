وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الليبي في موسكو الوضع في ليبيا

موسكو 22 مارس 2022 (وال) -بحث نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير الليبي لدى روسيا، محمد مغرافي، الوضع الراهن في ليبيا. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: ” تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التأكيد على […]

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