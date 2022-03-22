الرواية الليبية “خبز على طاولة الخال ميلاد” ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالميّة

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، اختيار رواية “خبز على طاولة الخال ميلاد” للكاتب ” محمد النعاس “، ضمن القائمة القصيرة لـجائزة البوكر للرواية العربية لسنة 2022.

وقالت الوزارة إن هذه الرواية الليبية الصادرة عن دار “الرشم”، ستنافس على جائزة البوكر العالمية مع 5 روايات عربية أخرى.

وتقدمت وزارة الثقافة بهذه المناسبة بالتهنئة للكاتب ” محمد النعاس “، على اختيار رواية ” دار الرشم “، ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية “جائزة بوكر” متمنية له التوفيق.

وتهدف هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 50 ألف دولار أمريكي، والتي تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، حيث تمول ترجمة الأعمال الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال