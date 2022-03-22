ليبيا نيوز

كلية الآداب غريان تحتفل باليوم العالمي لأطفال متلازمة داون.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

غريان 22 مارس 2022م ( وال ) –احياء قسم علم النفس بكلية الآداب غريان اليوم العالمي لاطفال متلازمة داو ن الذي يوافق 21 مارس من كل عام .

وشارك  في الاحتفالية  المركز التخصصي لتأهيل وتنمية الطفل ، والهلال الأحمر الليبي فرع غريان  ومشاركة كبيرة من أطفال متلازمة داون وأولياء أمورهم بالمنطقة . 

ويذكر أن متلازمة داون هي حالة وراثية  تحدث عندما يولد الطفل مع 47 كروموسومات بدلا من 46 العادية ” ومتلازمة داون هي اضطراب ورثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21.

( وال غريان ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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