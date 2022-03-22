كلية الآداب غريان تحتفل باليوم العالمي لأطفال متلازمة داون.

غريان 22 مارس 2022م ( وال ) –احياء قسم علم النفس بكلية الآداب غريان اليوم العالمي لاطفال متلازمة داو ن الذي يوافق 21 مارس من كل عام .

وشارك في الاحتفالية المركز التخصصي لتأهيل وتنمية الطفل ، والهلال الأحمر الليبي فرع غريان ومشاركة كبيرة من أطفال متلازمة داون وأولياء أمورهم بالمنطقة .

ويذكر أن متلازمة داون هي حالة وراثية تحدث عندما يولد الطفل مع 47 كروموسومات بدلا من 46 العادية ” ومتلازمة داون هي اضطراب ورثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21.

( وال غريان ) ..