الكرملين: روسيا ستسخدم النووي في هذه الحالة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -الثلاثاء- إن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية إلا إذا كان وجودها مهددا- وفقاً لما نقلته وكالة تاس للأنباء.

ويأتي هذا التصريح الروسي بعد 4 أسابيع على إرسال روسيا لقواتها إلى أوكرانيا، وسط قلق غربي وتخوفات دولية متنامية من احتمال تطور الصراع في أوكرانيا إلى حرب نووية، فيما لم تقدم وكالة تاس مزيداً من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر في شهر فبراير الماضي بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية حينها إن قواتها الصاروخية النووية، وأسطوليها في الشمال والمحيط الهادي، تأهبت إلى وضع المهمة القتالية المتقدمة.

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