رئيس لجنة التنمية المستدامة في ليبيا يُشارك في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة ببيروت

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- شارك رئيس لجنة التنمية المستدامة في ليبيا – مـــدير عام معهد التخطيط بوزارة التخطيط الطاهر أبو الحسن، في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنعقد في بيروت عبر تقنية الفيديو كونفرس.

وتحدث الطاهر أبو الحسن خلال المشاركة في الطاولة المستديرة بشأن الاستعراضات الوطنية الطوعية لمتابعة خطة عام 2030 على المستوى دون الوطني والتصدي لعدم المساواة.

ودعا في كلمته إلى الأخذ في الحسبان عند التخطيط الحكومي بالدول العربية كافة المستويات الوطنية ودون الوطنية كنظام وطني يُشارك فيه كافة المستويات والجهات الفاعلة في التنمية المستدامة.

وأشار أبو الحسن إلى التجربة الليبية في إعداد التقرير الطوعي الأول لليبيا، حول أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي تم استعراضه في يوليو 2020 الماضي، بمشاركة كافة المستويات الوطنية والقطاعات المختلفة في إعداد التقرير الطوعي.

وشدد على ضرورة الاعتراف بدور الجهات الفاعلة المحلية (دون الوطنية ) من الحكومات المحلية والسكان المحليين في البلديات والمناطق المختلفة، وتمكينهم من اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المدن والمجتمعات المحلية، وذلك تعزيزًا للامركزية بما يمكن الحكومات المحلية من الاضطلاع بمسؤلياتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأ كد رئيس لجنة التنمية في كلمته على أهمية إنتاج البيانات دون الوطنية وتعزيز دور التمويل المحلي الناتج من إيرادات البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات تدعم التخطيط الوطني الفعّال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتساهم إلى حد كبير في عدم إهمال أحد والتصدي لعدم المساواة. (وال)

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