الرئيس الأوكراني: لم يبق شيئ من ماريوبول بعد القصف الروسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الثلاثاء -في خطاب بالفيديو إلى البرلمان الإيطالي، إنه “لم يبق شيء” من مدينة ماريوبول بعد القصف الروسي على مدى أسابيع، فيما طالبت الحكومة الأوكرانية موسكو بالسماح بإجلاء ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون المغادرة.

وحذرت السلطات الأوكرانية مرارا من خطورة الوضع في المدينة المحاصرة حيث يقول المسؤولون إن السكان صاروا بدون طعام أو دواء أو كهرباء أو مياه جارية وإن الغذاء ينفد أيضاً أمام 300 ألف مدني في مدينة خيرسون المحتلة بجنوب أوكرانيا، مما يسلط الضوء على ما وصفه مسؤول في الإغاثة الدولية بانهيار النظام الإنساني في أوكرانيا.

يشار إلى أن عدد سكان ماريوبول كان يبلغ في زمن السلم 400 ألف نسمة، وتتكرر كل يوم المطالبات والاستغاثات آخرها نداء نائبة رئيس الوزراء “إرينا فيرشتشوك” عبر التلفزيون الأوكراني- بفتح ممر إنساني للمدنيين-وفق- قولها، وأضافت أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون مغادرة ماريوبول لكنهم لا يستطيعون”.

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