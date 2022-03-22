الخارجية السودانية تنفي وجود فاغنر الروسية في البلاد

استنكرت وزارة الخارجية السودانية -الثلاثاء- ما جاء في بيان لدبلوماسيين غربيين عن وجود لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على أراضيها، نافيةً هذه الادعاءات جملةً وتفصيلا.

ونشرت صحيفة سودانية -الاثنين- ما كتبه ممثلون عن أميركا وبريطانيا والنرويج في مقال “أن مجموعة المرتزقة التي لها صلات بموسكو “تنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتنخرط في أنشطة غير مشروعة مرتبطة بتعدين الذهب”.

ويأتي البيان السوداني بعد أن قام أحد القادة العسكريين السودانيين بزيارة رفيعة المستوى لروسيا عشية غزوها لأوكرانيا، فيما اتهمت وزارة الخارجية السودانية الدبلوماسيين بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا “بصورة اعتباطية وجزافية”.

وجاء في البيان: “ادعوا في المقال وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة على حد زعمهم.. وهذا ما تود حكومة السودان نفيه جملة وتفصيلا”.

يشار إلى أن الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع -والذي ساعد في حركة أكتوبر التي أنهت اتفاقا لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين- قد التقى مع عدد من كبار المسؤولين الروس في موسكو خلال زيارة بدأت عشية غزو روسيا لأوكرانيا.

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