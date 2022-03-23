" الدبيبة " : الحكومة نفذت العديد من المشروعات الهامة بتوفير المياه وصلت الى ( 207 ) مشروعا .

طرابلس 22 مارس 2022 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبية” أن الحكومة نفذت العديد من المشروعات الهامة الخاصة بتوفير المياه ضمن خطة عودة الحياة وصلت الى عدد حوالي ( 207 ) مشروعا .

ودعا ” الدبيبة ” في كلمة له خلال حضوره رفقة عدد من وزراء الحكومة صباح اليوم بطرابلس الاحتفالية بإحياء اليوم العالمي للمياه الجوفية إلى ضرورة المحافظة على المياه وكيفية استخدامها وتطويرها ، مؤكدا أن المياه هي الحياة في ليبيا وغيرها ولابد من التوعية و المحافظة عليها .

وقال ” الدبيبة ” ( نحتفل اليوم نحتفل باليوم العالمي للمياه الذي تم اقراره في قمة الأرض في عام 1992 بهدف التعريف بأهمية المياه وقد تم استحداث وزارة الموارد المائية التي تهتم بكل شؤون المياه والمحافظة على المخزون المائي وكيفية استعماله و استهلاكه والمحافظه عليه من قبل المواطن ) .

وتخلل الاحتفالية التي نظمتها وزارة الموارد المائية تحت شعار “المياه الجوفية” عرضا مرئيا عن مشاريع “عودة الحياة” تضمن حفر وصيانة الأبار يُبين التدابير الاساسية لتقليص العجز المائي المستقبلي – هيدروليجي – وكذلك عرضا تقديميا لمشاريع منظمة الاغذية و الزراعة للأمم المتحدة حول الاستهلاك المائي في الزراعة .

من جانبه اكد وزير الموارد المائية المهندس ” طارق عبد السلام” في كلمة له بالمناسبة أن المياه هى الحياة ويجب المحافظة عليها وادارته بطريقة سليمة لكي تتمكن الاجيال القادمة من الحصول على حقها الطبيعي في الحياة الكريمة .

واوضح ” طارق عبدالسلام ” أن وزارة الموارد المائية تبذل جهودا كبيرة للوصول إلى إدارة كاملة وتنمية مستدامة لموارد المياه للحد من التدهور للمياه الجوفية و المحافظة عليها من خلال وضع استراتيجية موحدة شاملة ومتكاملة وبالترابط بين القطاعات الاخرى للحد من الخطورة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للنمو السكاني المتزايد و ارتفاع مستويات المعيشة .

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي تحديثا لخطة النهوض في قطاع الموارد المائية و الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية بداية من 2025 وذلك في اطار اهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 .

وأوضح أن ليبيا أولت اهتماما كبيرا في هذا الشأن خاصة مع تزايد الطلب على المياه وعلى وجه الخصوص الزراعية منها مما جعل معظم دول العالم تعمل على إعادة النظر في ادارة الموارد المائية وضمان كفالة توفير كافة خدمات امدادات المياه و الصرف الصحي و ادارتها بشكل مستدام .

وفي ختام الاإحتفالية تم تكريم رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة من قبل وزارة الموارد المائية ، كما تم تكريم موظفي الوزارة المتوفين من 2011 إلى 2021 م .

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