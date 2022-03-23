المنفي يؤكد التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفق قاعدة دستورية.

طرابلس 22 مارس 2022 م (وال) – أكد رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي” على التزام الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ناخب قيدوا أسمائهم في سجلات مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى النقاش حول العديد من القضايا الأخرى التي تهم المرحلة الراهنة.

وشدد ” المنفي ” على أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيراً إلى نجاح المجلس في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكذلك إنشاء مفوضية وطنية للمصالحة الوطنية.

بدورهم رحب المترشحون للانتخابات الرئاسية بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ” ستيفاني وليامز ” بشأن دعم الانتخابات، مؤكدين في ذات السياق على ضرورة أن تكون الانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، تجرى في أقرب الآجال، مجددين امتنانهم لجميع الجهود الوطنية والدولية الداعمة لهذا الاتجاه.

وأكدوا على أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية، مطالبين بضرورة عمل المفوضية العليا للانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء.

(وال)