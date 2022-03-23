رئيس الأركان العامة يحضر اختتام الدورة الـ ( 11 ) لآمري كتائب الصواريخ.

طرابلس 22 مارس 2022م ( وال ) اختتمت بمدرسة الدفاع الجوي التعبوية التابعة لرئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، بمنطقة بئر الأسطى ميلاد صباح اليوم الدورة ” الحادية عشر” لآمري كتائب الصواريخ (م/ط) .

وأقيم بالمناسبة احتفالية حضرها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” رفقة رئيس هيئة العمليات اللواء ركن “عبد الفتاح البلوق” ورئيس أركان قوات الدفاع الجوي اللواء مهندس “عبدالباسط جريد”، ومدير إدارة قدماء المجاهدين اللواء “رضوان إبراهيم الطاهر”، وعدد من آمري شعب ووحدات الدفاع الجوي.

والقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” كلمة بالمناسبة هنأ فيها الخريجين من ضباط الجيش الذين اجتازوا الدورة بنجاح وفقا لما نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان.

وحث ” الحداد ” كافة الضباط المشاركين في الدورة على مواصلة العمل والتطوير والضبط والربط للرفع من كفاءة منتسبي الدفاع الجوي وكل الوحدات العسكرية.

كما شارك في الاحتفالية آمر مدرسة الدفاع الجوي وآمر مكتب التوجيه المعنوي بالدفاع الجوي، وكبير المعلمين بالمدرسة.

وتم في نهاية الحفل الإعلان عن نتائج أوائل خريجي الدورة كما تم تكريم اوائل الخريجين.

وعقب إنتهاء حفل التخرج قام ” الحداد ” رفقة رئيس أركان قوات الدفاع الجوي اللواء مهندس “عبدالباسط جريد” بزيارة لمقر ثانوية الدفاع الجوي، لتفقد المرحلة الأولى من الصيانة، وقد أعطى السيد رئيس الأركان أوامره باستكمال مرافق الثانوية.

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