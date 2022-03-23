وزير التربية والتعليم يتابع سير عمل مصلحة المرافق التعليمية ; وخطتها الخدمية لصيانة المدارس .

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) تابع وزير التربية والتعليم ” موسى المقريف ” سير عمل مصلحة المرافق التعليمية و خطتها العامة لسنة 2022 ومشروع إنشاء (500 ) مدرسة بديل المدارس القزمية

وأوضح مدير عام المصلحة ( على القويرح ) في الاجتماع أن مصلحة المرافق التعليمية ركزت في خطتها العامة للعام 2022 الاستمرار في تنفيذ الصيانات الدورية لكافة المدارس، وفق الأولويات، وبما يتناسب والتدفقات المالية، مؤكدا مراعاة معايير “الوصول الميسر” الملائمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة والتلاميذ، عند تنفيذ مشاريع الصيانة، وإنشاء المدارس البديلة

وأكد ” القويرح “أن المصلحة تقوم بتجهيز المدارس، ورياض الأطفال، وتوفير مستلزمات النشاط المدرسي، لكل المؤسسات التعليمية، و كذلك احتياجات العملية التعليمية إلى كافة المدارس بالمراقبات .