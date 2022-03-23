ليبيا نيوز

أوكرانيا.. تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر تسعة ممرات إنسانية.

وأضافت فيريشتشوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا بعد لإنشاء ممر آمن من مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن الراغبين في مغادرة المدينة الساحلية المحاصرة؛ سيجدون وسائل نقل في برديانسك المجاورة.

ويستمر حصار ماريوبول منذ أسابيع عدة، وسط نداءات إنسانية بفك الحصار عن المدينة مع اقتراب نفاد كميات الطعام والدواء في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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