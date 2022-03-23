اتفاق أمريكي بريطاني على إزالة الرسوم الجمركية عن الصلب والألومنيوم.

واشنطن 23 مارس 2022 (وال) – أعلنت الولايات المتّحدة الأمريكية إزالة الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية ، على أن تتراجع لندن عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها ردّاً على ذلك على عدد من الصادرات الأمريكية.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية “جينا ريموندو” وممثلة التجارة الأمريكية “كاثرين تاي” في بيان مشترك إنّ “هذا الاتفاق المهمّ لن يساهم فحسب في ضمان قابلية صناعات الصلب والألمنيوم للاستمرار على المدى الطويل، بل سيحمي الوظائف الأمريكية أيضاً، وسيرفع أيضاً الرسوم الانتقامية عن أكثر من 500 مليون دولار من الصادرات الأمريكية إلى المملكة المتحدة . حسب وكالة فرانس برس.

وصدر البيان بعيد زيارة قامت بها وزيرة التجارة الدولية البريطانية “آن-ماري تريفيليان” إلى الولايات المتحدة.

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