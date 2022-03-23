ليبيا نيوز

المجلس البلدي سوق الجمعة يستعد لافتتاح معرض الفنون التشكيلية لرسومات الاطفال والمعلمين والمعلمات .

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 مارس 2022 ( وال ) – تستعد  جمعية أصدقاء الشجرة احدى مؤسسات المجتمع المدني بسوق الجمعة  هذه الايام لافتتاح  معرض الفنون التشكيلية لرسومات الاطفال والمعلمين والمعلمات تحت شعار ” ليبيا بعيون بريئة ” بالتعاون مع المجلس البلدي سوق الجمعة.

     وبدأ ت  التحضير ات والتجهيزات  بقيام   مجموعة من الاطفال والمعلمات بالرسم على اللوحات الفنية ورسومات تشكيلية تبرز مواهب الاطفال في الفنون التشكيلية .

وسيفتتح المعرض يوم الاثنين القادم الموافق 28 من شهر مارس الجاري بمشاركة عديد المواهب من الاطفال والطلبة و المعلمات بمؤسسات التعليم ببلدية سوق الجمعة بطرابلس .

   

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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