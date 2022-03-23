المجلس البلدي سوق الجمعة يستعد لافتتاح معرض الفنون التشكيلية لرسومات الاطفال والمعلمين والمعلمات .

طرابلس 23 مارس 2022 ( وال ) – تستعد جمعية أصدقاء الشجرة احدى مؤسسات المجتمع المدني بسوق الجمعة هذه الايام لافتتاح معرض الفنون التشكيلية لرسومات الاطفال والمعلمين والمعلمات تحت شعار ” ليبيا بعيون بريئة ” بالتعاون مع المجلس البلدي سوق الجمعة.

وبدأ ت التحضير ات والتجهيزات بقيام مجموعة من الاطفال والمعلمات بالرسم على اللوحات الفنية ورسومات تشكيلية تبرز مواهب الاطفال في الفنون التشكيلية .

وسيفتتح المعرض يوم الاثنين القادم الموافق 28 من شهر مارس الجاري بمشاركة عديد المواهب من الاطفال والطلبة و المعلمات بمؤسسات التعليم ببلدية سوق الجمعة بطرابلس .