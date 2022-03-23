روسيا تقصف مستودعا للأسلحة شمال غرب أوكرانيا.. بأسلحة بعيدة المدى

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قواتها قصفت مستودعا أوكرانيا للأسلحة خارج مدينة ريفن بشمال غرب البلاد الثلاثاء، مضيفة أنها دمرت ترسانة من الأسلحة والمعدات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها قصفت المستودع باستخدام أسلحة متطورة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقتها من البحر.

وكانت موسكو قد أعلنت، قبل أيام، عن استخدامها صاروخ “كينجال” البالستي لأول مرة في أوكرانيا، حيث أكد وأكد سلاح الجو الروسي تدمير ترسانة صواريخ في منطقة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، في 19 مارس الجاري، باستخدام الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي تعجز أنظمة الدفاع الجوي عن رصده أو إيقافه.

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