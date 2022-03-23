الاستجابة الإنسانية.. محور لقاء لافروف برئيس لجنة الصليب الدولية

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن سيرجي لافروف سيلتقي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو، الخميس.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن جدول أعمال الزيارة يتضمن مناقشة المجالات الرئيسة لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية.

وكان المتحدث باسم الصليب الأحمر قد قال الثلاثاء إن ماورير سيزور موسكو لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

جديرٌ بالذكر أن المتحدث باسم اليونيسف جو إنجلش؛ قد أشار قبل أيام إلى أن 1,5 مليون طفل على الأقل أصبحوا لاجئين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأن 3,3 ملايين قاصر آخرين هم نازحون حاليًا داخل البلاد.

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