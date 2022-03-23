عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا.. تشمل أعضاء بمجلس الدوما

يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مع الزعماء الأوروبيين في بروكسل فرض مزيد من العقوبات على موسكو تشمل أعضاء في البرلمان الروسي بسبب الحرب مع كييف.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن العقوبات قد تشمل 300 من أعضاء مجلس الدوما، فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن من ستفرض عليهم العقوبات وعددهم، مضيفًا أنه سيتم الخميس الإعلان عن إجراءات إضافية بشأن العقوبات بالاشتراك مع حلفاء واشنطن.

وتعهد بايدن بعدم الدخول في صراع مباشر مع روسيا، لكنه وعد بأن الولايات المتحدة ستدافع عن جميع أراضي حلف الأطلسي، حيث أمر بإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى الجهة الشرقية للحلف لتهدئة مخاوف الحلفاء وطمأنتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا