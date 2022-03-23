بوتين يقرر بيع النفط والغاز الروسيين بالروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن بلاده قررت بيع الغاز والنفط بالروبل، وذلك عبر تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى العملة الروسية في أسرع ما يمكن.

وأصدر بوتين تعليماته للبنك المركزي الروسي ومجلس الوزراء بتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل في غضون أسبوع، معتبراً أنه لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقابل اليورو والدولار، لافتاً إلى أن الدولار عملة لا يمكن الوثوق بها.

وأشار بوتين إلى أن بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول لقرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا حسب وصفه.

جدير بالذكر أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تجاوز الـ121 دولاراً للبرميل، فيما وصل سعر الخام الأميركي إلى 114 دولاراً.

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