نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاربعاء.

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء 23 من شهر مارس /3/ 2022م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
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التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تصل سرعته الي (25) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50) متر على ساحل درنة وطبرق.
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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شلوق إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وشرش إلى براني على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة.
• ريح شرش سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.00) متر يصل الى (3.50) متر على ساحل درنة.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة و طبرق .
• حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
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