ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاربعاء.

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال )  نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا  ليوم الاربعاء  23 من شهر مارس /3/  2022م  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

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التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تصل سرعته الي (25) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين (3.00-3.50) متر على ساحل درنة وطبرق.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شلوق إلى براني على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وشرش إلى براني على باقي الساحل ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة.

• ريح شرش سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 3.00) متر يصل الى (3.50) متر على ساحل درنة.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة و طبرق .

• حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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