طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) أصدر مركز الارصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الإربعاء 23/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها ” ( تبقى فرصة سقوط الأمطار هذا اليوم ويوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحل الممتد من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي (طبرق وإمساعد) مع رياح نشطة وباردة نسبيا وانخفاض في درجات الحرارة القصوى حيث تتراوح هذا اليوم ما بين(13- 18) مْ، ولا تتجاوز(10) مْ، على مناطق الجبل الأخضر.

ويكون الطقس ربيعي ومستقر نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الغربي حيث تكون الرياح معتدلة والسماء صافية في أغلب الأوقات ودرجات الحرارة القصوى ما بين(15- 19) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض صحراوي نهاية الاسبوع يسبب في تقلبات جوية (رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة القصوى وتكاثر للسحب) وتبدأ من يوم الغد الخميس على الجنوب الغربي ومن يوم الجمعة على الشمال الغربي وتكون أكثر نشاطاً يوم السبت.