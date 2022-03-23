ليبيا نيوز

مركز الارصاد الجوية يصدر النشرة العشرية للارصاد الجوية الزراعية.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) اصدر مركز الارصاد الجوية يصدر  النشرة العشرية للارصاد الجوية الزراعية للفترة الثانية من شهر مارس 2022م لغرض مساعدة المزارعين في انشطتهم المتعلقة بالانتاج الزراعي والمحاصيل ومحاربة الامراض  والافات الزراعية .

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وكالة الأنباء الليبية

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