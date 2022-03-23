طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) اصدر مركز الارصاد الجوية يصدر النشرة العشرية للارصاد الجوية الزراعية للفترة الثانية من شهر مارس 2022م لغرض مساعدة المزارعين في انشطتهم المتعلقة بالانتاج الزراعي والمحاصيل ومحاربة الامراض والافات الزراعية .
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وكالة الأنباء الليبية
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