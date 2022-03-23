ضرب موسكو بسلاحها.. ألمانيا تدعم أوكرانيا بصواريخ ستريلا الروسية

أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك -الأربعاء- أن المزيد من صواريخ ستريلا –”روسية الصنع والمنشأ”- في طريقها إلى أوكرانيا بعد تأخيرات في عمليات التسليم.

وبررت الوزيرة اندفاع ألمانيا لمد أوكرانيا بهذه الأسلحة بقولها: “نحن من أكبر موردي الأسلحة في هذا الموقف، وهذا لا يجعلنا فخورين، ولكن هذا ما يتعين علينا فعله لمساعدة أوكرانيا”، مضيفةً أن أول رحلة لنقل لاجئين أوكرانيين من مولدوفا إلى ألمانيا ستقلع الجمعة أو السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ ستريلا المضادة للطيران هذه، من مخزونات جيش دولة ألمانيا الشرقية السابقة التي كانت ضمن منظومة حلف وارسو والاتحاد السوفييتي، واليوم دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا، ألمانيا إلى مخالفة غير مسبوقة لسياستها في عدم إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع، لكن الحكومة الأوكرانية شعرت بالإحباط بسبب التأخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا