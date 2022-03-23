منتخبنا لكرة القدم يشارك في منافسات بطولة نواكشوط الدولية الودية .

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم في منافسات بطولة نواكشوط الدولية الودية التي تنطلق اليوم الاربعاء بمشاركة أربعة منتخبات هي منتخب موريتانيا “المرابطون” ليبيا موزمبيق النيجر .

وتقام هذه البطولة بمناسبة أيام الفيفا مارس 2022 وسيلعب كل منتخب مباراتين مسجلتين بنظام المباريات الدولية وفقاً لنصوص وقوانين الفيفا.

وسيلعب منتخب موريتانيا خلال هذه البطولة مع منتخبي الموزمبيق (يوم 26 مارس) وليبيا (يوم 29 مارس) في حين يلعب منتخب الموزمبيق وليبيا مباراتيهما الثانيتين مع منتخب النيجر، وتقام جميع المباريات في ملعب شيخا بيديا.

وتندرج هذه البطولة في إطار تحضيرات المنتخبات الأربعة للتصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم 2023 التي تنطلق شهر يونيو المقبل.