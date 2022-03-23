اختتام فعاليات ملتقى (رواد للتنمية السلمية للشباب)

طرابلس 23 مارس 2022 م ( وال ) اختتمت بطرابلس فعاليات ملتقى (رواد للتنمية السلمية للشباب) الذي تنظمه منظمة ” ممكن” تعزيزا لدور الشباب من أجل التنمية .

وشارك في الملتقى الذي حضره وزير الشباب “فتح الله الزني” 52 شاباً وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، بهدف تعزيز دور الشباب من أجل تنمية السلام في ليبيا.

وعرض خلال الملتقى مشاريع ومبادرات ل 24 شاب وشابة تم اختيارهم بالجزء الأول للمشروع لتدريب الشباب داخل البلديات حول مساهمة الشباب في البناء والسلام على الصعيد المحلي.

وعبر وزير الشباب ” فتح الله الزني ” عن سعادته بهذا الملتقى لما ضمه من قيادات شبابية طموحة جسدوا وحدة الوطن .

وأكد ” الزني ” في كلمة له أن تنظيم مثل هذه الملتقيات تعد خطوة ذات أهمية في بناء جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد .

كما أكد أن الوزارة ستكون دائما داعمة للملتقيات الشبابية التي تعمل على بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم .