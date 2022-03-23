طالبان تأمر بإغلاق مدارس الفتيات في أفغانستان بعد ساعات من فتحها

أمرت حركة «طالبان» بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان، بعد ساعات من إعادة فتحها- وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمها إنعام الله سمنكاني، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأفادت وسائل إعلام بأن الفتيات كن بدأن بالفعل الدروس، حين صدرت الأوامر بعودتهن إلى المنازل، ما شكّل صدمة كبيرة وخيبة أمل للفتيات، بعد أن شعرن بالسعادة بالعودة لمقاعد الدراسة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح المدارس لجميع الطلاب بما يشمل الفتيات في جميع أنحاء البلاد، اليوم، وذلك بعد شهور من القيود المفروضة على تعليم الفتيات في المدارس الثانوية، في وقت شدد فيه المجتمع الدولي على أن تعليم الفتيات مطلب أساسي لأي اعتراف في المستقبل بإدارة «طالبان»، التي سبق لها أن حظرت في المرة السابقة التي حكمت فيها أفغانستان، تعليم الفتيات ومنعتهن من العمل.

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