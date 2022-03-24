الخارجية السعودية ترحب بإعلان الحكومة اللبنانية التزامها بعودة العلاقات

أبدت وزارة الخارجية السعودية، ترحيباً بما تضمنه بيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من نقاط وصفتها بالإيجابية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن أملها في أن يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربياً ودولياً، منوهةً بحرص المملكة على أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار.

يشار إلى أن ميقاتي أكد في بيان نشره على موقع الحكومة الرسمي، التزام الحكومة بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.

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